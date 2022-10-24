How to generate slug automatically from title?

import { CollectionConfig } from 'payload'
export const Events: CollectionConfig = {
slug: 'events',
fields: [
{
name: 'title',
type: 'text',
label: 'Title',
required: true,
},
{
name: 'eventDate',
type: 'date',
label: 'Event Date',
required: true,
admin: {
date: {
pickerAppearance: 'dayOnly',
displayFormat: 'd MMM yyyy',
minDate: new Date(),
},
},
},
{
name: 'startTime',
type: 'date',
label: 'Start Time',
required: true,
admin: {
date: {
pickerAppearance: 'timeOnly',
displayFormat: 'h:mm a',
},
},
},
],
access: {
read: () => true,
},
}
if you look in the payload website example, there's a slug field that does exactly that
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