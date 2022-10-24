How to generate slug automatically from title?

import { CollectionConfig } from 'payload' export const Events: CollectionConfig = { slug: 'events', fields: [ { name: 'title', type: 'text', label: 'Title', required: true, }, { name: 'eventDate', type: 'date', label: 'Event Date', required: true, admin: { date: { pickerAppearance: 'dayOnly', displayFormat: 'd MMM yyyy', minDate: new Date(), }, }, }, { name: 'startTime', type: 'date', label: 'Start Time', required: true, admin: { date: { pickerAppearance: 'timeOnly', displayFormat: 'h:mm a', }, }, }, ], access: { read: () => true, }, }