CapRover Deploy Error: Error: Expected DateTime to be a GraphQL nullable type

Hello, everybody!

I'm triyng to deploy a PayLoadCMS application using CapRover. CapRover is a platform that to server Docker containers.

Locally my application works very well. I have tested locally using de dev server ( npm run dev ) and building first ( npm run build and npm run serve ). Both ways worked locally. Locally I'm using Node.js v18.12.1.

In the CapRover, I'm trying to use the PayloadCMS default Dockerfile:

// -------------------------------------

FROM node:18.8-alpine as base FROM base as builder WORKDIR /home/node/app

COPY package*.json ./ COPY . .

RUN npm install

RUN npm run build FROM base as runtime ENV NODE_ENV=production

ENV PAYLOAD_CONFIG_PATH=dist/payload.config.js WORKDIR /home/node/app

COPY package*.json ./ RUN npm install --production

COPY --from=builder /home/node/app/dist ./dist

COPY --from=builder /home/node/app/build ./build EXPOSE 3000 CMD ["node", "dist/server.js"]

// ------------------------------------------

But I get this error log:

2023-04-18T18:32:32.421247766Z Node.js v18.8.0

2023-04-18T18:32:45.302659999Z [18:32:45] INFO (payload): Connected to Mongo server successfully!

2023-04-18T18:32:45.304796784Z [18:32:45] INFO (payload): Starting Payload...

2023-04-18T18:32:46.335923910Z /home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/jsutils/devAssert.js:12

2023-04-18T18:32:46.336010548Z throw new Error(message);

2023-04-18T18:32:46.336026035Z ^

2023-04-18T18:32:46.336034300Z

2023-04-18T18:32:46.336040637Z Error: Expected DateTime to be a GraphQL nullable type.

2023-04-18T18:32:46.336079028Z at devAssert (/home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/jsutils/devAssert.js:12:11)

2023-04-18T18:32:46.336086863Z at new GraphQLNonNull (/home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/type/definition.js:395:32)

2023-04-18T18:32:46.336094151Z at /home/node/app/node_modules/payload/dist/collections/graphql/init.js:101:23

2023-04-18T18:32:46.336100908Z at Array.forEach ()

2023-04-18T18:32:46.336108778Z at initCollectionsGraphQL (/home/node/app/node_modules/payload/dist/collections/graphql/init.js:60:38)

2023-04-18T18:32:46.336115741Z at registerSchema (/home/node/app/node_modules/payload/dist/graphql/registerSchema.js:58:24)

2023-04-18T18:32:46.336122743Z at BasePayload.init (/home/node/app/node_modules/payload/dist/payload.js:210:42)

2023-04-18T18:32:46.336178828Z at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)

2023-04-18T18:32:46.336200303Z at async getPayload (/home/node/app/node_modules/payload/dist/payload.js:237:26)

2023-04-18T18:32:46.336208755Z at async initHTTP (/home/node/app/node_modules/payload/dist/initHTTP.js:28:21)

I have no clue why this is happening. Thanks for any help.