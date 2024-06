You are currently viewing theof the docs. Some docs may be innacurate or incomplete at the moment. Switch to the latest version

All collection find queries are paginated automatically. Responses are returned with top-level meta data related to pagination, and returned documents are nested within a docs array.

Find response properties:

Property Description docs Array of documents in the collection totalDocs Total available documents within the collection limit Limit query parameter - defaults to 10 totalPages Total pages available, based upon the limit queried for page Current page number pagingCounter number of the first doc on the current page hasPrevPage true/false if previous page exists hasNextPage true/false if next page exists prevPage number of previous page, null if it doesn't exist nextPage number of next page, null if it doesn't exist

Example response:

1 { 2 3 "docs" : [ 4 { 5 "title" : "Page Title" , 6 "description" : "Some description text" , 7 "priority" : 1 , 8 "createdAt" : "2020-10-17T01:19:29.858Z" , 9 "updatedAt" : "2020-10-17T01:19:29.858Z" , 10 "id" : "5f8a46a1dd05db75c3c64760" 11 } 12 ] , 13 14 "totalDocs" : 6 , 15 "limit" : 1 , 16 "totalPages" : 6 , 17 "page" : 1 , 18 "pagingCounter" : 1 , 19 "hasPrevPage" : false , 20 "hasNextPage" : true , 21 "prevPage" : null , 22 "nextPage" : 2 23 }

Pagination controls

All Payload APIs support the pagination controls below. With them, you can create paginated lists of documents within your application:

Control Description limit Limits the number of documents returned page Get a specific page number

Disabling pagination within Local API