Job Queue is not showing in dashboard

Here are the part of my config:

jobs: { // Basic enablement of job queue feature // This will be expanded with specific tasks/workflows later tasks: [ { slug: 'ingest-document', handler: ingestDocumentHandler, label: 'Ingest Authoritative Document', inputSchema: [ { name: 'docId', type: 'text', required: true, }, { name: 'pagesRange', type: 'text', required: false, }, ], outputSchema: [ { name: 'success', type: 'checkbox', required: true, }, { name: 'message', type: 'text', required: false, }, ], retries: 2, queue: 'default', }, ], // Automatically run jobs every minute on the default queue autoRun: [ { cron: '* * * * *', // Run every minute limit: 10, // Process up to 10 jobs per run queue: 'default', // Target the default queue }, ], },