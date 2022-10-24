Job Queue is not showing in dashboard

Here are the part of my config:
jobs: {
// Basic enablement of job queue feature
// This will be expanded with specific tasks/workflows later
tasks: [
{
slug: 'ingest-document',
handler: ingestDocumentHandler,
label: 'Ingest Authoritative Document',
inputSchema: [
{
name: 'docId',
type: 'text',
required: true,
},
{
name: 'pagesRange',
type: 'text',
required: false,
},
],
outputSchema: [
{
name: 'success',
type: 'checkbox',
required: true,
},
{
name: 'message',
type: 'text',
required: false,
},
],
retries: 2,
queue: 'default',
},
],
// Automatically run jobs every minute on the default queue
autoRun: [
{
cron: '* * * * *', // Run every minute
limit: 10, // Process up to 10 jobs per run
queue: 'default', // Target the default queue
},
],
},
Had tried this config in next payloadcms versions: 3.5, 3.15, 3.32.
New types for job queue module are generated, new db tables created, but there are no any collection in the ui. Why?
Thanks one guy from Discord https://discord.com/channels/967097582721572934/1358755865921982534:
By default the jobs collection is hidden, you can overwrite it and set hidden to false like this:
jobs: {
tasks: [], // your tasks
jobsCollectionOverrides: ({defaultJobsCollection}) => {
if(!defaultJobsCollection.admin){
defaultJobsCollection.admin = {};
}
defaultJobsCollection.admin.hidden = false;
return defaultJobsCollection
}
}
Payloadcms documentation is so poor...
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