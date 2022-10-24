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Job Queue is not showing in dashboard

default discord avatar
timurkh-devstarklast year
2 1

Here are the part of my config:

jobs: {
    // Basic enablement of job queue feature
    // This will be expanded with specific tasks/workflows later
    tasks: [
      {
        slug: 'ingest-document',
        handler: ingestDocumentHandler,
        label: 'Ingest Authoritative Document',
        inputSchema: [
          {
            name: 'docId',
            type: 'text',
            required: true,
          },
          {
            name: 'pagesRange',
            type: 'text',
            required: false,
          },
        ],
        outputSchema: [
          {
            name: 'success',
            type: 'checkbox',
            required: true,
          },
          {
            name: 'message',
            type: 'text',
            required: false,
          },
        ],
        retries: 2,
        queue: 'default',
      },
    ],
    // Automatically run jobs every minute on the default queue
    autoRun: [
      {
        cron: '* * * * *', // Run every minute
        limit: 10, // Process up to 10 jobs per run
        queue: 'default', // Target the default queue
      },
    ],
  },

Had tried this config in next payloadcms versions: 3.5, 3.15, 3.32.
New types for job queue module are generated, new db tables created, but there are no any collection in the ui. Why?

  • Selected Answer
    default discord avatar
    timurkh-devstarklast year

    Thanks one guy from Discord https://discord.com/channels/967097582721572934/1358755865921982534:

    By default the jobs collection is hidden, you can overwrite it and set hidden to false like this:

    jobs: {
    tasks: [], // your tasks
    jobsCollectionOverrides: ({defaultJobsCollection}) => {
        if(!defaultJobsCollection.admin){
            defaultJobsCollection.admin = {};
        }
        defaultJobsCollection.admin.hidden = false;
        return defaultJobsCollection
    }
}

    Payloadcms documentation is so poor...

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