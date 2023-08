Docker run problems

I am having this error on my docker run, but I don't use GraphQl in my build and I don't have this error running locally.

[11:33:01] INFO (payload): Starting Payload... /home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/jsutils/devAssert.js:12 throw new Error(message); ^ Error: Expected DateTime to be a GraphQL nullable type. at devAssert (/home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/jsutils/devAssert.js:12:11) at new GraphQLNonNull (/home/node/app/node_modules/payload/node_modules/graphql/type/definition.js:395:32) at /home/node/app/node_modules/payload/dist/collections/graphql/init.js:101:23 at Array.forEach (<anonymous>) at initCollectionsGraphQL (/home/node/app/node_modules/payload/dist/collections/graphql/init.js:60:38) at registerSchema (/home/node/app/node_modules/payload/dist/graphql/registerSchema.js:58:24) at init (/home/node/app/node_modules/payload/dist/init.js:79:38) at initSync (/home/node/app/node_modules/payload/dist/init.js:143:22) at Payload.init (/home/node/app/node_modules/payload/dist/index.js:154:29) at Object.<anonymous> (/home/node/app/dist/server.js:17:19) Node.js v18.16.0

from this Dockerfile