[04:04:45] INFO (payload): Connected to Mongo server successfully! [04:04:45] INFO (payload): Starting Payload... unhandledRejection InvalidFieldRelationship: Field Item has invalid relationship 'Portfolio'. at new ExtendableError (C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\errors\APIError.ts:26:11) at new APIError (C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\errors\APIError.ts:43:5) at new InvalidFieldRelationship (C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\errors\InvalidFieldRelationship.ts:6:5) at C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\fields\config\sanitize.ts:35:17 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\fields\config\sanitize.ts:33:21 at Array.map (<anonymous>) at sanitizeFields (C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\fields\config\sanitize.ts:12:17) at C:\git\2160\2160-Lodge-Bukela-2

ode_modules\payload\src\fields\config\sanitize.ts:74:59 at Array.map (<anonymous>) { status: 500, data: null, isPublic: false, isOperational: true }

Any ideas?

//Portfolio.ts

import { CollectionConfig } from 'payload/types'; const Portfolio: CollectionConfig = { slug: 'portfolio', access: { create: (): boolean => true, read: (): boolean => true, update: (): boolean => true, delete: (): boolean => true, }, fields: [ { name: 'title', label: 'Title', type: 'text', required: true, }, { name: 'subtitle', label: 'Venue Title', type: 'text', required: true, }, { name: 'backgroundImage', type: 'upload', relationTo: 'media', required: true, }, { name: 'alt', label: 'Alt Text', type: 'text', required: true, }, { name: 'images', label: 'Images', type: 'upload', relationTo: 'media', required: true, }, ], }; export default Portfolio;

payloadconfig

import { buildConfig } from 'payload/config'; import dotenv from 'dotenv'; import Page from './collections/Page'; import Media from './collections/Media'; import Portfolio from './collections/Portfolio'; import MegaMenu from './globals/MegaMenu'; import SocialMedia from './globals/SocialMedia'; import Footer from './globals/Footer'; dotenv.config(); export default buildConfig({ serverURL: process.env.PAYLOAD_PUBLIC_SERVER_URL, collections: [ Page, Media, Portfolio, ], globals: [ MegaMenu, SocialMedia, Footer, ], });

Repo: