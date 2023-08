When starting container

node:internal/modules/cjs/loader:958

throw err;

^

Error: Cannot find module '/home/node/app/dist/server.js'

at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:955:15)

at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:803:27)

at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)

at node:internal/main/run_main_module:18:47 {

code: 'MODULE_NOT_FOUND',

requireStack: []

}

Node.js v18.8.0

All env variables have been set. This error also occured when trying to execute without docker.

Note to others: This happens if you incorrectly mount volumes from host to container in docker

host_folder/dist : /dist

host_folder/build : /build