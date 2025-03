Converting Richtext to Markdown

If you have access to the Payload Config and the lexical editor config, you can convert the lexical editor state to Markdown with the following:

1 import type { SerializedEditorState } from '@payloadcms/richtext-lexical/lexical' 2 3 import { 4 convertLexicalToMarkdown , 5 editorConfigFactory , 6 } from '@payloadcms/richtext-lexical' 7 8 9 const data : SerializedEditorState = { } 10 11 const html = convertLexicalToMarkdown ( { 12 data , 13 editorConfig : await editorConfigFactory . default ( { 14 config , 15 } ) , 16 } )

Example - outputting Markdown from the Collection

1 import type { SerializedEditorState } from '@payloadcms/richtext-lexical/lexical' 2 import type { CollectionConfig , RichTextField } from 'payload' 3 4 import { 5 convertLexicalToMarkdown , 6 editorConfigFactory , 7 lexicalEditor , 8 } from '@payloadcms/richtext-lexical' 9 10 const Pages : CollectionConfig = { 11 slug : 'pages' , 12 fields : [ 13 { 14 name : 'nameOfYourRichTextField' , 15 type : 'richText' , 16 editor : lexicalEditor ( ) , 17 } , 18 { 19 name : 'markdown' , 20 type : 'textarea' , 21 admin : { 22 hidden : true , 23 } , 24 hooks : { 25 afterRead : [ 26 ( { siblingData , siblingFields } ) => { 27 const data : SerializedEditorState = 28 siblingData [ 'nameOfYourRichTextField' ] 29 30 if ( ! data ) { 31 return '' 32 } 33 34 const markdown = convertLexicalToMarkdown ( { 35 data , 36 editorConfig : editorConfigFactory . fromField ( { 37 field : siblingFields . find ( 38 ( field ) => 39 'name' in field && field . name === 'nameOfYourRichTextField' , 40 ) as RichTextField , 41 } ) , 42 } ) 43 44 return markdown 45 } , 46 ] , 47 beforeChange : [ 48 ( { siblingData } ) => { 49 50 delete siblingData [ 'markdown' ] 51 return null 52 } , 53 ] , 54 } , 55 } , 56 ] , 57 }

Converting Markdown to Richtext

If you have access to the Payload Config and the lexical editor config, you can convert Markdown to the lexical editor state with the following:

1 import { 2 convertMarkdownToLexical , 3 editorConfigFactory , 4 } from '@payloadcms/richtext-lexical' 5 6 const html = convertMarkdownToLexical ( { 7 editorConfig : await editorConfigFactory . default ( { 8 config , 9 } ) , 10 markdown : '# Hello world



This is a **test**.' , 11 } )

Converting MDX

Payload supports serializing and deserializing MDX content. While Markdown converters are stored on the features, MDX converters are stored on the blocks that you pass to the BlocksFeature .

Defining a Custom Block

Here is an example of a Banner block.

This block:

Renders in the admin UI as a normal Lexical block with specific fields (e.g. type, content).

Converts to an MDX Banner component.

component. Can parse that MDX Banner back into a Lexical state.

Banner field in a lexical editor and the MDX output

1 import type { SerializedEditorState } from '@payloadcms/richtext-lexical/lexical' 2 import type { Block , CollectionConfig , RichTextField } from 'payload' 3 4 import { 5 BlocksFeature , 6 convertLexicalToMarkdown , 7 editorConfigFactory , 8 lexicalEditor , 9 } from '@payloadcms/richtext-lexical' 10 11 const BannerBlock : Block = { 12 slug : 'Banner' , 13 fields : [ 14 { 15 name : 'type' , 16 type : 'select' , 17 defaultValue : 'info' , 18 options : [ 19 { label : 'Info' , value : 'info' } , 20 { label : 'Warning' , value : 'warning' } , 21 { label : 'Error' , value : 'error' } , 22 ] , 23 } , 24 { 25 name : 'content' , 26 type : 'richText' , 27 editor : lexicalEditor ( ) , 28 } , 29 ] , 30 jsx : { 31 32 33 34 35 export : ( { fields , lexicalToMarkdown } ) => { 36 const props : any = { } 37 if ( fields . type ) { 38 props . type = fields . type 39 } 40 41 return { 42 children : lexicalToMarkdown ( { editorState : fields . content } ) , 43 props , 44 } 45 } , 46 47 48 49 import : ( { children , markdownToLexical , props } ) => { 50 return { 51 type : props ?. type , 52 content : markdownToLexical ( { markdown : children } ) , 53 } 54 } , 55 } , 56 } 57 58 const Pages : CollectionConfig = { 59 slug : 'pages' , 60 fields : [ 61 { 62 name : 'nameOfYourRichTextField' , 63 type : 'richText' , 64 editor : lexicalEditor ( { 65 features : ( { defaultFeatures } ) => [ 66 ... defaultFeatures , 67 BlocksFeature ( { 68 blocks : [ BannerBlock ] , 69 } ) , 70 ] , 71 } ) , 72 } , 73 { 74 name : 'markdown' , 75 type : 'textarea' , 76 hooks : { 77 afterRead : [ 78 ( { siblingData , siblingFields } ) => { 79 const data : SerializedEditorState = 80 siblingData [ 'nameOfYourRichTextField' ] 81 82 if ( ! data ) { 83 return '' 84 } 85 86 const markdown = convertLexicalToMarkdown ( { 87 data , 88 editorConfig : editorConfigFactory . fromField ( { 89 field : siblingFields . find ( 90 ( field ) => 91 'name' in field && field . name === 'nameOfYourRichTextField' , 92 ) as RichTextField , 93 } ) , 94 } ) 95 96 return markdown 97 } , 98 ] , 99 beforeChange : [ 100 ( { siblingData } ) => { 101 102 delete siblingData [ 'markdown' ] 103 return null 104 } , 105 ] , 106 } , 107 } , 108 ] , 109 }

The conversion is done using the jsx property of the block. The export function is called when converting from lexical to MDX, and the import function is called when converting from MDX to lexical.

Export

The export function takes the block field data and the lexicalToMarkdown function as arguments. It returns the following object:

Property Type Description children string This will be in between the opening and closing tags of the block. props object This will be in the opening tag of the block.

Import

The import function provides data extracted from the MDX. It takes the following arguments:

Argument Type Description children string This will be the text between the opening and closing tags of the block. props object These are the props passed to the block, parsed from the opening tag into an object.

The returning object is equal to the block field data.